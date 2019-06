Un étudiant de Saint-Philippe remporte quatre bourses

Zacharie Labrecque s’est illustré lors du Gala Méritas de l’Institut agroalimentaire (ITA), au campus de Saint-Hyacinthe, pour l’excellence de son parcours académique durant l’année 2018-19.

Il a remporté quatre bourses de 500$ pour avoir obtenu la meilleure performance parmi les étudiants de 3e année en paysage et commercialisation en horticulture ornementale, pour son enthousiasme et sa passion envers l’industrie, pour ses résultats scolaires et ses qualités professionnelles, ainsi que pour avoir obtenu la meilleure performance scolaire en formation générale parmi les étudiants de 3e année de l’Institut.