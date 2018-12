Un étudiant préoccupé par la sécurité automobile

Crédit photo : Gracieuseté

Pour Mathieu Potvin, la sécurité au volant est primordiale. D’où l’idée de rédiger un contrat social à l’occasion de son cours à l’école de la Baie-Saint-François où il incite les conducteurs à limiter les distractions en automobile.

«C’est un sujet qui me touche et qui touche tous les usagers de la route, soutient l’étudiant de secondaire 5. Je fais mes cours de conduite et je constate qu’une distraction peut survenir rapidement. »

À l’occasion de son projet personnel, il a couché sur papier un contrat social. Celui indique diverses statistiques sur les dangers de conduire sous l’influence de l’alcool ou du cannabis (voir tableau plus bas).

L’étudiant a distribué 400 copies de son dépliant vendredi soir. Lors d’un barrage routier organisé par la Sûreté du Québec. En plus de remettre son document, Mathieu Potvin sensibilisait directement les automobilistes rencontrés sur la route 201 près de la rue Léger. Un conducteur n’aurait pas respecté les règles de sécurité routière et les patrouilleurs ont procédé à son interception.

Le dépliant donne des alternatives tels que faire appel à un conducteur désigné ou utiliser un service de raccompagnement si la situation l’exige.

Le contrat social ne possède qu’une valeur symbolique, mais demande aux signataires de reconnaître leur responsabilité lorsqu’ils prennent la route en plus d’être conscient des risques associés aux distractions. «Je veux favoriser une prise de conscience, explique M. Potvin. De tous les conducteurs, pas juste les jeunes de mon âge. Les gens embarquent. » Une fois le document signé, l’étudiant propose aux conducteurs de le prendre en photo et le partager sur sa page Facebook.

Outre la Sûreté du Québec, le Carrefour jeunesse-emploi de Beauharnois-Salaberry agissent comme partenaire dans le projet personnel de Mathieu Potvin.

Statistiques

En moyenne de 2012 à 2016, 107 personnes sont décédées et près de 18 000 ont subi des blessures chaque année en raison de la distraction au volant

Les collisions de la route sont la principale cause de décès chez les jeunes Canadiens âgés de 16 à 25 ans et l’alcool et/ou les drogues sont en cause dans 55 % des cas

Le cannabis au volant double les risque d’accident

L’alcool augmente de 8,5 le nombre de de chance d’avoir un accident

Le cannabis et l’alcool augmente à 15 fois les risques d’avoir un accident

52 % des conducteurs avouent qu’il leur arrive de parler au cellulaire en conduisant; 23 % d’entre eux admettent lire ou écrire des textos au volant