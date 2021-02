Un feu ravage une résidence de Candiac

Des flammes vraisemblablement causées par un spa extérieur se sont propagées à une résidence de la rue Fleury, à Candiac, le 31 janvier, peu avant 5h. Les dommages sont tels que l’occupante de la maison et ses deux fils ne peuvent plus y demeurer.

La famille a évacué d’elle-même et il n’y a eu aucun blessé, selon Anna-Claude Poulin, conseillère aux communications à Candiac qui émet l’hypothèse du spa possiblement en cause de l’incendie.

Les dommages «importants» sont évalués à 100 000$, laisse-t-elle également savoir.

Une vingtaine de pompiers de Candiac, ainsi que de La Prairie et de la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine sont intervenus. Ils ont maîtrisé les flammes en un peu plus d’une heure.

«L’équipe de la division prévention des Berges du Roussillon poursuit son travail pour identifier la cause et les circonstances exactes de l’incendie», indique Mme Poulin.

Trois incendies sont survenues sur le territoire du Roussillon durant la fin de semaine, notamment à Châteauguay.

Soutien d’un voisin

Le voisin immédiat de la maison incendiée, Marc Proulx, qui dit avoir été évacué au moment du feu, a lancé une collecte de fonds sur la plateforme GoFundMe afin d’amasser 1 000$ pour soutenir «Josée et ses fils».

«Avec l’état des choses présentement, nous avons pensé à l’aider. Sérieusement, avec la COVID-19, la société en confinement… qui a besoin d’un feu? Personne», témoigne-t-il sur la page de la collecte.

En date du 2 février, soit une journée après le lancement, l’objectif initial avait été dépassé, avec un total de 1 220$ amassés grâce aux dons de 27 personnes.

M. Proulx a partagé qu’après avoir parlé avec sa voisine, il a appris qu’elle ne pourrait réintégrer son domicile avant six mois, le temps notamment de faire des rénovations.