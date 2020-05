Un grand rassemblement virtuel pour remplacer les bals de finissants

Pierre-Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse animeront un grand rassemblement virtuel pour les jeunes qui ne pourront avoir de bal de finissants, le 19 juin, sur les ondes de Télé-Québec.

Les deux comédiens accompagnaient le premier ministre François Legault, le directeur national de Santé publique Horacio Arruda et la ministre de la Santé et des Services sociaux Danielle McCann lors du point de presse tenu à Montréal lundi.

Ils en ont profité pour féliciter les jeunes qui, en grande majorité, respectent les consignes de sécurité depuis le début de la crise.

«Sérieusement, vous êtes bons, a lancé d’entrée de jeu Sarah-Jeanne Labrosse, qui est également porte-parole de l’organisme Tel-Jeunes. On est là pour rappeler qu’il faut continuer d’appliquer les mesures. Mettre un masque quand on est dans un endroit non contrôlé, quand il y a des gens qui nous entourent, c’est être fin, c’est être brillant, c’est prendre soin de sa sécurité et de sa communauté, c’est être responsable, c’est être cool.»

«C’est pas grave d’avoir un peu d’humidité en portant un masque!, a ajouté Pierre-Luc Funk. C’est la moindre des conséquences pour protéger les gens autour de nous.»

Augmentation des tests et programmes de formation

Le premier ministre a commencé son point de presse en annonçant que plus de 15 000 tests de dépistage avaient été effectués les 21 et 22 mai, dépassant l’objectif de 14 000 que le gouvernement s’était donné.

M. Legault a rappelé que le défi demeure celui du personnel dans les CHSLD.

À cet effet, le gouvernement annoncera dans les prochaines semaines des programmes de formation pour tous ceux qui voudront contribuer, dont des programmes courts de 3 mois.

Ouverture des centres commerciaux le 1er juin, sauf à Montréal

Les centres commerciaux pourront ouvrir leurs portes le 1er juin, sauf ceux situés sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

«Pour ce qui est des autres secteurs, comme les campings, les gyms, les restaurants, les bars et les hôtels, on ne vous a pas oubliés, a assuré le premier ministre. On a une liste complète des commerces et entreprises et on en discute tous les jours avec la Santé publique. Mais il faut se rappeler qu’on doit étirer les réouvertures sur un certain temps.»

M. Legault a par ailleurs indiqué qu’il rencontrerait la ministre de la Culture Nathalie Roy aujourd’hui pour mettre en place des programmes d’aide financière pour le milieu.

«On peut envisager une possible relance des productions et spectacles, tout en respectant les consignes de sécurité.»

Canicule et climatisation dans les CHSLD

Questionné à savoir ce qui serait fait pour assurer la santé et le confort des résidents des CHSLD en regard de la canicule annoncée cette semaine, le premier ministre a rappelé que depuis son arrivée en poste, son gouvernement avait lancé un programme d’une trentaine de millions de dollars pour la mise en place de zones climatisées. Ainsi, 97% des CHSLD de la province en sont équipés.

Danielle McCann a ajouté que son ministère avait un plan pour installer des unités de climatisation extérieures dans plusieurs bâtiments vétustes, dont le système électrique ne peut pas supporter de système central. Le plan, qui devait être déployé au mois de juin, sera accéléré.

«Une canicule en mai, ce n’est pas fréquent», a rappelé la ministre.

Bilan

85 nouveaux décès, dont 43 dans les derniers 24 heures (4069 au total)

573 nouveaux cas (47 987 au total)

1425 personnes hospitalisées (diminution de 10), dont 179 aux soins intensifs (augmentation de 9)