Un héros canin du SPAL honoré

Crédit photo : Le Courrier du Sud - Archives

Navy, un chien du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), a été intronisé au Panthéon québécois des animaux, le 24 février, en raison d’un geste héroïque.

En septembre 2018, le berger allemand croisé berger belge de 3 ans a sauvé la vie d’un homme suicidaire qui était activement recherché par les policiers.

Lors de l’opération, le chien policier a arpenté pendant plusieurs heures plus de cinq kilomètres de sentiers, en plus d’effectuer de nombreuses recherches dans les sous-bois et terrains marécageux du parc de la Frayère, à Boucherville, avant de localiser l’individu inconscient, mais en vie.

Depuis sa création, le Panthéon québécois des animaux a honoré 54 bêtes, dont 44 chiens, 6 chats et 2 chevaux.