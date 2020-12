Un homme de 66 ans manque à l’appel

Le Service de police de Châteauguay demande la collaboration du public afin de retrouver Pierre Desjardins, âgé de 66 ans, disparu de son domicile de Châteauguay le jeudi 10 décembre vers 18h15.

Ce dernier aurait quitté son domicile à bord de son véhicule. En soirée, n’ayant pas de nouvelle de M. Desjardins, un membre de la famille a communiqué avec le Service de

police de Châteauguay pour signaler sa disparition. Il n’aurait pas l’habitude de quitter pour une période prolongée.

M. Desjardins est un homme blanc. Il mesure environ 1m 65 et pèse environ 77kg. Il a les cheveux courts blancs et les yeux bruns. Il s’exprime en français.

Lorsqu’il a quitté son domicile, il était vêtu d’un manteau de couleur kaki, d’un pantalon bleu foncé et il portait des souliers noirs. Il serait atteint de troubles cognitifs.