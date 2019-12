Un homme meurt lors d’une intervention policière à Kahnawake

Un individu de 30 ans est décédé de blessures par balles qu’il s’est infligées lui-même lors d’une intervention policière des Peacekeepers dans le «nouveau développement» à Kahnawake, hier, en soirée.

Le Bureau des enquêtes indépendante (BEI) a ouvert une enquête sur l’événement. Il explique dans un communiqué que les Peacekeepers ont reçu un appel vers 20h10 pour un homme qui troublait la paix et qui avait tiré plusieurs coups de feu. L’homme en question aurait ensuite quitté son domicile avec son véhicule et serait revenu plus tard, puis il a retourné son arme contre lui.

Selon la police, il a commis cet acte à 22h. L’homme a été transporté à l’hôpital, en vain. Elle précise que les agents de la paix n’ont tiré aucun coup de feu.

Les Peacekeepers ont informé la population de l’événement en direct sur leur page Facebook, dimanche soir. Ils demandaient au voisinage de rester à l’intérieur jusqu’à ce que la police quitte les lieux. Un périmètre de sécurité avait été érigé.

Le BEI demande à quiconque aurait été témoin de cet événement de communiquer avec lui via son site Web au www.bei.gouv.qc.ca.