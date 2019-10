Un individu de Brossard serait le chef d’un important réseau de trafic humain

Jonathan Nyangwila de Brossard figure parmi les 31 personnes arrêtées mercredi par la police ontarienne en lien avec un vaste réseau de trafic humain.

L’homme de 28 ans serait à la tête du groupe qui fait maintenant face à 300 accusations liées à du trafic humain et des activités de proxénétisme et de fraude. Cette rafle sans précédent serait la plus importante opération policière du genre dans l’histoire du Canada.

L’enquête, qui avait pour nom de code «Project Convalesce», a été menée conjointement avec la police régionale de York, en Ontario, ainsi qu’avec des enquêteurs de la Police provinciale de l’Ontario et de la Sûreté du Québec.

Selon les enquêteurs ontariens, les victimes étaient la plupart du temps recrutées au Québec avant d’être envoyées vers l’Ontario et l’Ouest canadien. Pas moins de 45 femmes auraient été victimes du réseau. Douze d’entre elles ont été identifiées jusqu’à maintenant; elles provenaient toutes du Québec et étaient âgées entre 20 et 35 ans.

Trois frères de Nyangwila ont également été arrêtés lors de l’opération policière. Selon les enquêteurs, ce dernier continuait à gérer son réseau de proxénètes depuis la prison où il est enfermé depuis juillet.

La police est à la recherche de 11 autres suspects.