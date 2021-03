Un jeune danseur de Saint-Constant en vedette à Salut Bonjour

Dans le cadre de capsules mettant en valeur les jeunes durant la semaine de relâche, Raphaël Lessard s’est entretenu avec l’animateur de l’émission Salut Bonjour, Gino Chouinard, le 2 mars, afin de parler de sa passion pour la danse. Il raconte son expérience au Reflet avec beaucoup de fierté.

Le Constantin âgé de 12 ans avait envoyé sa candidature et confie qu’au-delà de la joie d’être sélectionné, il a été surpris. Quelques heures après son passage à la télévision, il se disait heureux de sa première expérience du genre.

«Au début, j’étais un petit peu nerveux vu que c’était ma première entrevue à TVA. Je ne suis pas habitué à ces choses-là, mais ça s’est super bien déroulé», se réjouit-il.

Raphaël Lessard ne cache pas qu’il aurait aimé aller sur le plateau de tournage, mais cela ne mine pas son sentiment d’accomplissement d’avoir pu discuter avec Gino Chouinard virtuellement.

Parcours

Le jeune danseur a relaté son parcours lors de l’entretien. Celui-ci exerce son art depuis l’âge de 3 ans.

«Ma mère m’a tout le temps dit que je dansais avant de marcher», a-t-il notamment raconté.

Malgré la pandémie, il continue de danser une vingtaine d’heures par semaine, puisqu’il fait partie d’un programme sport-études en collaboration avec le studio de danse Volte-Face à l’école Louis-Philippe-Paré, à Châteauguay.

«À l’école, ce n’est pas différent, c’est encore trois heures par jour, mais on doit garder le masque. Pour mon cours de troupe, c’est virtuellement. C’est sûr que ça déçoit, mais je me dis qu’un jour on pourra retourner en studio», souligne Raphaël Lessard au Journal.

Sur les ondes de TVA, il a expliqué que la danse lui permet de s’exprimer en bougeant. Il aime spécialement les chorégraphies faisant place à des émotions comme la mélancolie «parce que c’est touchant», puis la joie dans le style jazz, «pour donner un spectacle aux gens» et pour montrer la confiance en soi, a-t-il détaillé.

Surprise

Invité à nommer ses idoles, Raphaël Lessard a rapidement fait part qu’Alex Francoeur, également de Saint-Constant, est son mentor. Ce dernier lui avait préparé une vidéo pour le surprendre. Il lui a partagé sa fierté et a souligné sa persévérance, ainsi que «la flamme dans ses yeux qui est encore vivante». Il a également fait savoir tout le bonheur qu’il ressent en le voyant grandir et devenir un artiste depuis plusieurs années.

«Je ne m’attendais pas à ça, dit Raphaël Lessard. Quand j’ai réalisé, j’étais tellement content qu’il ait pensé à faire ça pour moi!»