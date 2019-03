Un joueur de hockey de Mercier rend l’âme à 18 ans

Crédit photo : Photo Facebook - Grenadiers de Châteauguay

L’ancien joueur des Grenadiers de Châteauguay Alec Reid est décédé dans la matinée du 3 mars à l’âge de 18 ans.

Son équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, l’Armada de Blainville-Boisbriand, en a fait l’annonce par voie de communiqué. Selon ce dernier, le joueur originaire de Mercier serait décédé de complications reliées à l’épilepsie.

À la suite de crises récentes, il avait revu son neurologue et n’avait pas joué depuis le 19 février. L’Armada communiquait de façon étroite avec son médecin. Il était médicalement suivi depuis plusieurs années pour traiter sa condition.

Reid a joué pour les Grenadiers entre 2016 et 2018, disputant 110 matchs avec l’organisation de la Ligue de hockey Midget AAA du Québec. Il a cumulé 30 buts et 53 mentions d’aide.

« Sa fougue, sa combativité ainsi que sa marque sur notre équipe seront à jamais gravées dans notre mémoire et dans nos cœurs. Alec était un joueur et un coéquipier hors pair. Nos sympathies vont avec sa famille, ses amis, ses coéquipiers à l’Armada et tous ses anciens coéquipiers », a réagi l’organisation des Grenadiers sur sa page Facebook.

L’organisation de l’Armada a également tenu à offrir ses condoléances aux membres de sa famille et à ses amis.

Alec Reid avait été repêché par les Tigres de Victoriaville en 2017. Il a fait ses débuts dans la LHJMQ cette saison avec les Voltigeurs de Drummondville avant d’être échangé à l’Armada lors de la dernière période des échanges. L’ailier droit a inscrit 2 buts et 3 aides en 37 parties dans le circuit Courteau.