Un Laprairien part à la conquête du Canada en vélo

Crédit photo : Gracieuseté

Le globe-trotter de La Prairie, Daniel Charbonneau, qui a visité plus de 80 pays dont une vingtaine à vélo a décidé de s’attarder chez lui, en explorant cette fois-ci le Canada.

«Je n’ai aucune connaissance sur mon propre pays. Je suis un peu nul comme voyageur», lance avec humour en guise d’explication le voyageur.

C’est le 28 avril que le principal intéressé a fixé la date de départ de son aventure.

«Je m’en vais en avion en direction de Vancouver en Colombie-Britannique. De là, je pars en vélo jusqu’à La Prairie. Après quelques jours de repos, je vais reprendre la route en direction de Terre-Neuve. J’estime que mon périple va durer approximativement quatre mois et demi», explique-t-il.

Au total, c’est 6 500 km qu’il parcourra, pédalant quotidiennement entre 80 et 140 km.

Le Laprairien entreprendra ce voyage en compagnie de ses vieux amis Jean Desbiens de La Prairie et Benoit Giordano de Sainte-Julie.

Appréhende-t-il des moments difficiles durant sa traversée ?

«Le dénivelé intense des Rocheuses est redoutable. Les Prairies ont une topographie plane et on va sûrement avoir un bon vent de dos. Et les Maritimes sont magnifiques. Mais au-delà des paysages, c’est surtout les rencontres privilégiées que l’on fait qui sont les plus belles», souligne le cycliste.

Les lecteurs sont invités à suivre quotidiennement l’odyssée de Daniel Charbonneau sur sa page Facebook. Photos et reportages, dont plusieurs en direct, seront présentés.