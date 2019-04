Un meilleur accès aux plans d’eau réclamé

Crédit photo : Le Soleil - Archives

Nautisme Québec réclame un meilleur accès aux plans d’eau publics pour les plaisanciers et amateurs de pêche. Le nombre d’endroits où il est possible de mettre une embarcation à l’eau a diminué au cours des dernières années et les coûts ont explosé, déplore l’organisme.

«À titre d’exemple, il peut en coûter jusqu’à 500 $ pour un non-résident afin de pouvoir mettre à l’eau son embarcation pour une journée sur certains plans d’eau. Des municipalités ont choisi d’interdire l’accès au non-résident», indique Nautisme Québec dans un communiqué.

Le Québec compte 800 000 plaisanciers adeptes de bateau à moteur, kayak, voiliers, chaloupe, yacht et autres. Du nombre, 28 % utilisent les rampes de mises à l’eau, soit 224 000, selon l’organisme.

Celui-ci invite la population à signer une pétition en ligne pour obtenir un meilleur accès aux plans d’eau publics. Plusieurs regroupements d’adeptes de nautisme et des entreprises militent aussi en ce sens, rappelle Nautisme Québec. (M.T.)