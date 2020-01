Un merci spécial à un entraîneur de football

Les Diablos de La Prairie veulent souligner la contribution remarquable de Richard Leblanc qui prend sa retraite après avoir enseigné le football à tous les niveaux avec les Diablos au cours des 15 dernières années.

Richard a été président des Diablos de 2013 à 2015. Il fut un des piliers de notre saine gestion comme organisme, de l’évolution de notre image et un des moteurs de notre recrutement de joueurs. Son dévouement et sa passion ont été une source de motivation pour plusieurs.

Richard est un ambassadeur important des Diablos et, grâce à son soutien, de nombreux anciens Diablos rayonnent désormais sur la scène collégiale et universitaire à travers le Québec. Parmi ses récents succès dans la Ligue de football Montréal-Métro (LFMM), il compte 4 Coupes du président consécutives et 3 championnats de saison régulière. Peu peuvent se vanter d’un tel exploit!

Il a également remporté pas un, mais deux championnats provinciaux Ballon d’argent avec les Diablos et un championnat de la Coupe Spalding (Football Québec) avec l’équipe Élite MU15 de la LFMM.

Richard, au nom de la Nation Diablos, du conseil d’administration, des anciens, des parents et des joueurs, nous tenons à te rendre hommage et à te remercier pour ton engagement et ton enseignement du football au sein de notre organisation. Merci!

Organisation des Diablos de La Prairie