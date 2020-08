Un Montérégien fait le tour du lac Saint-Jean à trottinette !

Julien Dery tranchait dans le paysage de la Véloroute des Bleuets la semaine dernière, alors qu’il complétait un tour du lac Saint-Jean avec sa trottinette sportive.

L’homme de 67 ans de Longueuil est devenu un féru de ce sport qui est davantage connu en Europe. Il avait fait quelques boucles sur la Véloroute l’an dernier à l’occasion du Grand Tour Desjardins et s’était promis de revenir.

« Je me suis beaucoup amélioré et j’ai gagné en capacité alors je suis capable de faire le tour du lac au complet cette fois-ci. Les paysages sont vraiment magnifiques, nous n’avons rien de tel à Montréal », lance l’athlète.

M. Dery est parti de Val-Jalbert à 6h30 le 12 août et prévoyait compléter son tour du lac en trois jours. Sa première journée s’est conclue à Dolbeau-Mistassini et la deuxième devait l’emmener jusqu’à Alma, ou peut-être même Saint-Gédéon, si les conditions le permettaient.

Pendant son périple, il roulait entre 80 et 90 km chaque jour sur sa trottinette à une vitesse d’environ 15 km/h en terrain plat. Chose certaine, il ne manque pas d’attirer les regards.

« Les gens m’arrêtent pour m’en parler et, moi, j’adore ça! Je me sens un peu comme le Maurice Richard de la trottinette, dit-il à la blague. C’est un sport méconnu chez nous que j’essaye de faire connaître. C’est très agréable et c’est même thérapeutique! »

Accessible

L’homme assure que la pratique de la trottinette sportive n’est pas trop dure sur le corps. Avec près de 1 500 km de parcourus depuis le printemps, il ne ressent pas de douleurs et a pu améliorer sa capacité cardiovasculaire.

« J’étais un grimpeur quand j’étais plus jeune, alors j’ai toujours eu de bonnes jambes, mais ce n’est pas un sport difficile, affirme Julien Dery. C’est moins dur dans les articulations que la course à pied, par exemple. C’est une excellente approche pour faire de l’activité physique! »

Les adeptes sont peu nombreux au Québec et M. Dery a formé un groupe Facebook intitulé « Trottinette sportive Québec » afin d’y rassembler les amateurs. Surtout, il n’hésite pas à partager sa passion pour cette activité dans le but de faire grossir les rangs des trottineurs.

Article de Serge Tremblay, Initiative de journalisme local