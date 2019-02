Un moteur turbo pour la Subaru Legacy 2020

Article par Frédéric Mercier

Au Salon de l’auto de Chicago, Subaru a confirmé ce que plusieurs anticipaient. La nouvelle génération de la Legacy ne sera plus offerte avec un moteur à six cylindres.

Pour faire oublier cette mécanique, la Legacy 2020 pourra désormais être livrée en version XT équipée d’un moteur à quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres.

Lancée par Subaru l’année dernière sous le capot du VUS Ascent, cette nouvelle motorisation à plat propose une puissance de 260 chevaux, soit quatre chevaux de plus que le moteur à six cylindres qu’on retrouve avec la Legacy 2019. En plus de ce léger gain de puissance, Subaru promet une nette amélioration de la consommation d’essence.

Les variantes de base de la Legacy 2020 demeureront pour leur part animées par un moteur à quatre cylindres de 2,5 litres qu’on retrouvait déjà auparavant. Subaru assure toutefois avoir retravaillé cette mécanique, dont la puissance passe d’ailleurs de 175 à 182 chevaux.

Peu importe le moteur, toutes les Legacy 2020 feront appel à une boîte automatique à variation continue (CVT).

Un gigantesque écran

Construite à partir de la nouvelle plateforme globale de Subaru, cette septième génération de la Legacy proposera également l’ensemble de technologies d’aide à la conduite EyeSight de série sur toutes ses versions. Idem pour le rouage intégral, qui demeure évidemment au menu.

À l’intérieur, la Legacy 2020 pourra être équipée avec un immense écran tactile de 11,6 pouces placé à la verticale, à la manière des produits Volvo ou du nouveau Ram 1500.

La Subaru Legacy 2020 sera livrée en six variantes: base, Premium, Sport, Limited, Limited XT et Touring XT. Son prix n’a pas encore été confirmé, mais on peut s’attendre à une légère hausse par rapport aux 26 760 $ demandés pour le modèle de 2019.

La Legacy 2020 arrivera chez les concessionnaires Subaru cet automne.