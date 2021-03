Un musicien, financier et rescapé de la COVID-19 candidat conservateur

Violoniste, financier et survivant de la COVID-19, Pierre Bournaki briguera les suffrages sous la bannière du Parti conservateur dans Châteauguay-Lacolle aux prochaines élections fédérales.

Sa candidature a été annoncée en conférence de presse sur Zoom jeudi. « Pierre est un homme d’affaires. Il connecte avec les gens. Il communique très bien. C’est un travaillant, c’est la clé du succès », l’a présenté Richard Martel, député de Chicoutimi-Le-Fjord et lieutenant politique pour le Québec du Parti conservateur.

M. Bournaki travaille actuellement comme gestionnaire de portefeuille et de caisses de retraite. Fils d’un immigrant grec et d’une mère québécoise, il habite Westmount mais a grandi à Châteauguay. «J’ai vécu à Châteauguay de l’âge de 4 ans à 20 ans. J’ai quitté pour aller étudier», a fait part l’homme de 62 ans. «Vous êtes des gens que je connais bien et dont je partage les préoccupations et les aspirations pour une meilleure qualité de vie et le futur de nos enfants », a-t-il soutenu.

Son goût pour le violon l’a conduit à l’école de musique Juilliard à New-York. Il y a obtenu une maîtrise. «Après avoir joué de mon violon sur différentes scènes du monde, j’ai complété une maîtrise en finance internationale à la très réputée université Columbia de New York et acquis tout au long de ma carrière professionnelle une expertise reconnue dans le milieu de l’investissement », a-t-il affirmé.

Ces deux cordes à son arc constituent à son avis des atouts pour le poste qu’il convoite. « En tant qu’homme d’affaires avisé, je sais de quoi je parle quand il s’agit de finance et d’économie, fait-il valoir. Et comme artiste dans l’âme, je suis également particulièrement sensible aux enjeux de protection et promotion des arts, de la culture et de la langue, ainsi qu’à l’ouverture sur le monde et à la richesse des différentes cultures. »

« Je suis persuadé que le Parti conservateur saura s’avérer le meilleur allié du Québec dans ce domaine, lui qui a su, en 2006, reconnaître sans équivoque le Québec comme nation distincte », a exprimé l’aspirant député.

COVID-19

Pierre Bournaki a révélé qu’il avait « survécu à la forme grave de la COVID-19 ». « J’ai été un des premiers aux soins intensifs en mars dernier. J’ai été malade cinq jours avant d’entrer à l’hôpital », a-t-il témoigné. Il a assuré avoir recouvré la santé. « Je suis parfaitement rétabli. Je me sens encore mieux qu’avant », a-t-il lancé.

M. Bournaki ignore où il a attrapé le coronavirus. « Ce n’est pas facile de le savoir », a-t-il observé. Il a précisé qu’il n’avait pas voyagé avant de tomber malade.