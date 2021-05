Un nombre anormalement élevé d’appels à la Régie d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine

La Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine fait savoir que ses pompiers ont été particulièrement actifs durant le mois d’avril, puisque 154 appels ont été logés à la centrale d’urgence pendant cette période, soit une moyenne de cinq appels par jour.

De ce nombre, 81 relevaient d’une situation d’incendie et 73 demandaient l’intervention des premiers répondants. Le jeudi 8 avril, l’équipe en devoir a répondu à 11 appels entre 7h30 et 17h30, «un dépassement majeur par rapport au sorties hebdomadaires», fait remarquer le service incendie.

Questionnée par le Journal à savoir si tous étaient fondés, la Régie n’a pas pu le préciser, puisque «les données sont encore en traitement», a-t-elle répondu. Si elle a pris l’initiative d’informer les citoyens du volume élevé d’appels, c’est pour justifier la fréquence accrue du bruit des sirènes dans les deux villes durant les dernières semaines.

«Comme le soleil était présent une bonne partie du mois d’avril, les citoyens qui ont profité des douces journées du printemps hâtif pour faire des activités à l’extérieur ont pu entendre le son des sirènes plus présent, mais nécessairement incontournable, souligne la Régie.

Celle-ci soutient que le déploiement des pompiers depuis la caserne située rue Saint-Pierre à Saint-Constant «constitue un défi à chaque sortie. L’artère est particulièrement achalandée et l’utilisation des gyrophares et de la

sirène permet aux camions d’obtenir le libre passage afin de pouvoir répondre à l’appel le plus rapidement possible».