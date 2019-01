Un nouveau directeur des incendies à La Prairie

Crédit photo : Gracieuseté - Ville de La Prairie

Jean Lacroix a été nommé à titre de nouveau directeur au Service de sécurité incendie de La Prairie. La Ville a annoncé sa nomination aujourd’hui, le 22 janvier. M. Lacroix succède à Sylvain Dufresne qui avait quitté ses fonctions l’été dernier.

Directeur et secrétaire-trésorier de la Régie incendie Nord Ouest Laurentides depuis mai 2016, M. Lacroix a également été directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Adèle, ainsi que de la Ville de Saint-Colomban. Il a également agi à titre de directeur adjoint pour la Municipalité de Saint-Zotique. Il possède plus de 25 ans d’expérience, dont plus de 15 ans dans le milieu municipal.

«M. Lacroix s’est démarqué par sa rigueur, ses qualités de gestionnaire et sa vaste expérience qu’il mettra désormais au service de nos concitoyens», a souligné le maire Donat Serres.

Ce dernier a remercié Sébastien Lavoie, chef de division, qui a assuré l’intérim ces derniers mois.

«Nous avons pu compter sur les services d’une personne dévouée qui avait à cœur d’assurer la continuité avec le même haut niveau de qualité et nous lui en sommes reconnaissants», a ajouté le maire.