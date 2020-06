Un nouveau gouverneur pour les Riverains du Collège Charles-Lemoyne

L’analyste hockey et ancien entraîneur dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec Gaston Therrien se joint à l’organisation des Riverains du Collège Charles-Lemoyne au poste de gouverneur. La formation midget AAA en a fait l’annonce le mercredi 2 juin.

Le directeur général de l’équipe, Guillaume Latendresse, occupait cette fonction depuis son retour avec l’organisation en avril 2019. Il demeure directeur général, en plus de gérer la structure élite AAA du Collège Charles-Lemoyne.

En tant que gouverneur, Gaston Therrien «représentera l’équipe auprès de la Ligue de hockey midget AAA du Québec, des instances d’Hockey Québec et participera au développement de l’équipe avec Guillaume Latendresse», précise l’organisation.

«De plus, comme l’organisation est fervente croyante au concept d’équipe, elle annonce la formation d’un nouveau comité de gouvernance afin d’épauler le travail de M. Therrien et M. Latendresse dans la gestion des différentes facettes de leur gestion, incluant le développement des joueurs, le processus de sélection des joueurs, l’encadrement pédagogique et disciplinaire des joueurs, le suivi administratif et financier de l’équipe, ainsi que l’image et la visibilité de l’équipe», ajoutent les Riverains.

Ces derniers ont dû mettre fin abruptement à leur saison en raison de la pandémie. Ils devaient prendre part à la Coupe Dodge lorsque celle-ci a été annulée.