Un nouveau logo pour le Service de sécurité incendie de La Prairie

Le Service de sécurité incendie de La Prairie a dévoilé son nouveau logo, le 28 septembre. «Un symbole qui évoque la mission, le rôle et la spécialité des pompiers de La Prairie», écrit-il dans un communiqué.

Cette annonce survient dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies, qui aura lieu du 4 au 10 octobre.

Le nouveau logo présente des teintes de gris, de bleu et de rouge. L’image centrale réfère à la palissade de La Prairie, à son secteur patrimonial et historique ainsi qu’au fleuve Saint-Laurent. Les lignes perpendiculaires sur les haches et les gaffes font référence au premier chemin de fer du Canada, inauguré en 1836, qui reliait La Prairie à Saint-Jean-sur-Richelieu.

«En plus des éléments traditionnels qui représentent les pompiers, comme la forme de l’écusson et la croix de Saint Florian, leur saint patron, le logo mise sur les éléments qui caractérisent le Service de sécurité incendie de La Prairie : son année de fondation (1862), sa mission en sécurité civile (la borne d’incendie), son rôle de premier répondant (le logo de la Corporation des paramédics du Québec) et sa spécialité en sauvetage nautique et sur glace (l’ancre).»

Chaque année, une cinquantaine d’interventions nautiques et sur glace sont réalisées par les pompiers de la Ville.

Quelques conseils de prévention

Cette année, la Semaine de la prévention des incendies est organisée sous le thème Le premier responsable, c’est toi!. L’objectif de la campagne est de rappeler que la prévention est d’abord une responsabilité personnelle.

À cet effet, la Sécurité publique du Québec et les services de sécurité incendie donnent quelques conseils aux citoyens.

Avertisseur de fumée

Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol;

Préférez un modèle à cellule photoélectrique qui déclenche moins d’alarmes inutiles;

Changez-le selon la date de remplacement indiquée sur le boîtier par le fabricant;

Changez la pile à chaque changement d’heure.

Plan d’évacuation en cas d’incendie

Repérez deux issues possibles;

Identifiez un point de rassemblement situé à l’extérieur et avisez tous les occupants de la résidence.

Répétez les gestes à poser lors d’une évacuation en cas d’incendie avec tous les occupants.

Comment évacuer votre résidence en cas d’incendie?

Fermez les portes derrière vous pour empêcher la propagation des flammes et de la fumée dans les autres pièces ou dans les autres logements;

Composez le 911 une fois à l’extérieur de votre domicile.

Articles de fumeur

Ne jetez pas de mégots dans les pots de fleurs ou sur le paillis.

Déposez les mégots dans un contenant métallique.

Source de chaleur

Éloignez les rideaux et les meubles à au moins 10 cm des radiateurs, des plinthes électriques ou de toute autre source de chaleur.

Électricité

Confiez l’installation électrique de votre domicile à un maître électricien;

Utilisez des appareils électriques homologués au Canada et portant les sigles CSA et ULC.

Monoxyde de carbone

Installez un avertisseur de monoxyde de carbone si vous avez un garage attenant à votre domicile ou si vous utilisez des appareils de chauffage ou de cuisson non électriques;

Suivez les normes du fabricant pour l’installation de votre avertisseur de monoxyde de carbone.

Prévenir les feux de cuisson

Surveillez constamment les aliments qui cuisent et utilisez une minuterie;

Ne chauffez jamais d’huile dans un chaudron pour faire de la friture, peu importe le type de chaudron; utilisez une friteuse thermostatique.

Ramonage des cheminées

Confiez l’inspection et le ramonage de votre cheminée à un expert, une fois par année, avant la période du chauffage. Ce conseil est également de mise pour les tuyaux d’évacuation des foyers à granules.

Cendres chaudes