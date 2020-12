Un nouveau rendez-vous hivernal d’envergure au RécréoParc

La direction du RécréoParc à Sainte-Catherine caresse de grandes ambitions, dont celle d’en faire un parc régional et d’attirer les familles du Grand Montréal. Elle entame son opération charme en les invitant à sa première édition de ses Rendez-vous polaires, dès la mi-janvier.

Glissade sur neige, patinage, ski de fond, raquette et animation musicale les fins de semaine; le plus vaste site en plein air du territoire du Reflet offrira aux visiteurs se pointant le nez dehors une panoplie d’activités dans une ambiance festive.

«Je souhaite recréer la Fête des neiges du parc Jean-Drapeau au RécréoParc pour les gens de la Rive-Sud, résume Dominic Guinta, directeur général. J’y allais souvent quand j’étais jeune et mon intention est que nos Rendez-vous polaires s’en inspirent. Je veux que ce site soit connu de tous, pas seulement des résidents de Sainte-Catherine et des environs.»

«Les gens veulent se voir et notre site extérieur le permet en respectant les mesures sanitaires.» -Dominic Guinta, directeur général du RécréoParc

Le parc d’une capacité de 1 000 personnes pour respecter la distanciation sociale souhaite développer son offre d’activités hivernales. Celle-ci pourrait attirer d’autres visiteurs qui n’ont pas l’habitude de s’y rendre l’hiver.

Prisé par les baigneurs, cyclistes et adeptes de sports nautiques l’été, le RécréoParc rejoint essentiellement des marcheurs pendant la saison froide, précise le directeur général.

Activités

Le sentier de ski de fond longeant le fleuve Saint-Laurent a vu son tracé être quadruplé, alors qu’un sentier de raquette de 2,5 km sera aménagé dans le secteur destiné au camping. De plus, une pente à glisser illuminée sera érigée à l’est du pavillon d’accueil. Les samedis et dimanches, un DJ sera sur place pour animer le site et de la nourriture sera servie à l’extérieur.

Des feux d’artifice pourraient s’ajouter à la programmation offerte cet hiver, ajoute le directeur général, qui souhaite mettre un baume sur le cœur des familles éprouvées par la pandémie.

«Les gens pourront se réunir à l’extérieur dans un contexte sécuritaire», fait-il remarquer.

Sans le savoir, le RécréoParc possédait déjà les installations idéales pour ce genre d’événement, soutient-il.

«Le pavillon d’accueil est le bâtiment parfait pour servir de chalet de ski, affirme M. Guinta. Les visiteurs pourront y louer de l’équipement et enfiler leurs patins au sous-sol, notamment. Nos infrastructures sont faites pour ça!»

Ultimement, le directeur général vise l’envergure des événements de la trempe d’Illumi, confie-t-il.

«Nous sommes à l’an 1 de notre projet. Notre objectif est de le bonifier chaque année en y ajoutant de nouvelles infrastructures illuminées, par exemple. Nous allons créer un monde qui deviendra un endroit féérique pour les familles», affirme celui qui voit grand pour le parc.

D’autres projets sont à venir, ajoute-t-il, tant et si bien qu’il aimerait en annoncer un nouveau avant chaque saison au cours des prochaines années.

Informations

Les Rendez-vous polaires se tiendront tous les jours, de la mi-janvier à la mi-février, de 9h à 21h. L’accès au site et la pratique des activités de plein air sont gratuits. Seule la location de tubes à neige, de raquettes et de patins au pavillon d’accueil nécessitera des frais d’environ 5 à 7$. Le directeur général, Dominic Guinta, travaille à établir des partenariats, afin d’offrir ce service gratuitement aux résidents du secteur éventuellement.