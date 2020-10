Un nouveau siège social pour la Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon

Une première pelletée de terre symbolique a eu lieu pour marquer le début des travaux du nouveau siège social de la Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon à Saint-Constant.

Son ouverture est prévue en juin 2021. La Caisse sera désormais propriétaire du bâtiment qui aura pignon sur rue au 264, voie de desserte de la route 132, à 800 mètres de son emplacement actuel.

Elle a confié les travaux à la firme Decarel. Les plans de l’immeuble sont signés par la firme d’architecture J. Dagenais Architecte et associés. Puis, la gestion du projet est assurée par Avison Young.

Solange Oligny et Marie Chantal Loiselle, respectivement présidente et directrice générale de la Caisse

Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon, Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant, Mathieu Benoît et Eric

Boudreault, respectivement chargé de projet et directeur des finances chez Decarel. Marc Benoît et Wendy

Garrido, respectivement directeur de projet et chargée de projets pour Avison Young et Judith Gagner,

technologue en architecture principale de la firme J. Dagenais Architecte et associés.