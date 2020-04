Un nouveau type de clinique COVID-19

Quatre cliniques désignées d’évaluation COVID-19 ont ouvert leurs portes en Montérégie-Ouest. Celles-ci permettront l’évaluation de tout patient qui présente des symptômes d’allure grippale, de gastroentérite ou s’apparentant à ceux de la COVID-19.

Ces cliniques sur rendez-vous se retrouvent dans le Haut-Saint-Laurent, dans le Suroît, les Jardins-du-Roussillon et Vaudreuil-Soulanges. Différentes mesures telles des corridors désignés, des salles dédiées et l’alternance des rendez-vous assurent de limiter au maximum la propagation du virus.

« Les opérations seront centralisées dans les cliniques CDÉ, explique Dre Élise Gilbert, directrice des services professionnels de l’enseignement médical au CISSSMO. Comme expliqué par le ministère, cela permettra de concentrer l’offre de services dans un même endroit et d’assurer une réponse plus complète aux besoins des patients. Notre souhait est de dépister en priorité les personnes les plus à risque d’être hospitalisées ou de développer des complications liées à la COVID-19. »

Les personnes n’ont pas besoin d’être inscrit à un médecin de famille pour visiter cette clinique. Ceux qui présentent des symptômes et qui ont besoin d’une consultation médicale doivent téléphoner au 1 877 644-4545 afin d’être dirigés vers la ressource adéquate.