Un nouveau visage pour le Nissan Qashqai 2020

Article par William Clavey

C’est au Salon de Chicago que Nissan a levé le voile sur la toute dernière mouture de son VUS sous-compact, le Qashqai (nommé le Rogue Sport aux États-Unis). Pour l’année-modèle 2020, il reçoit une mise à jour importante afin de mieux rivaliser un créneau de plus en plus en demande auprès des consommateurs.

Déjà?

Bien que le Qashqai ait seulement apparu sur notre marché en 2017, il existe dans d’autres marchés sous sa forme actuelle depuis 2014. Il était donc temps pour lui de subir une cure de rajeunissement.

Mécaniquement, il demeure essentiellement inchangé et toujours alimenté par un quatre cylindres de 2,0 litres d’une puissance de 141 chevaux. Les Qashqai avec rouage intégral viendront uniquement équipés d’une boîte automatique à variation continue, tandis qu’il sera toujours possible d’opter pour une boîte manuelle à six rapports avec le rouage à traction.

Les changements de ce nouveau Qashqai sont surtout esthétiques et affectent principalement les options offertes sur le véhicule. On remarque d’ailleurs une nouvelle calandre incorporant le fameux design V-motion qu’on retrouve également sur le Rogue, l’Altima et la Maxima. De nouveaux phares à DEL, des feux arrière redessinés et de nouvelles jantes viennent compléter l’ensemble.

C’est au niveau de la technologie qu’on remarque les plus grands changements. Le système multimédia vient désormais de série avec Android Auto et Apple CarPlay. Un système audio plus performant de marque Bose sera également offert en option. Le Qashqai 2020 viendra de série avec l’ensemble Nissan Safety Shield 360 qui incorpore les plus récentes technologies en matière de sécurité, comme le freinage d’urgence en cas de collision, le régulateur de vitesse adaptatif et le détecteur de changement de voie, entre autres.

Nissan n’a toujours pas révélé le prix de ce nouveau Qashqai, mais il est prévu chez nos concessionnaires à l’automne prochain.