Un nouveau VUS 100 % électrique chez BMW? Voici le iNEXT

Article par Sylvain Raymond

C’est dans le cadre du Salon de l’auto de Los Angeles 2018 que BMW avait dévoilé son concept Vision iNEXT, véhicule qui laissait entrevoir ce à quoi pourrait ressembler un futur VUS 100% électrique pour la marque.

Il semble que l’on s’approche de plus en plus d’un modèle de production puisque BMW a laissé filtrer quelques images du véhicule en tenue de camouflage lors d’essais hivernaux dans la région d’Arjeplog en Suède. Le constructeur veut non seulement s’assurer que le véhicule disposera de tout l’ADN de la marque en matière de sportivité et de plaisir de conduite, mais qu’il sera aussi apte à affronter les climats les plus rigoureux.

Selon ce que l’on peut voir, le véhicule s’apparente fortement au BMW X5. Le constructeur n’a publié aucun commentaire sur la fiche technique du véhicule, mais il faut s’attendre à des chiffres d’autonomie similaires à ceux de la concurrence, notamment Audi, Tesla et Jaguar.

On se souviendra que lors de la présentation du concept, Stefan Juraschek – vice-président responsable du développement des motorisations électriques chez BMW – avait présenté la stratégie du fabricant qui consiste à développer et à construire des ensembles de batteries de taille différentes en fonction des besoins des divers véhicules.

Le BMW iNEXT devrait arriver sur le marché vers la fin de 2020 et être commercialisé en tant que modèle 2021. Il deviendra le modèle porte-étendard chez les véhicules électrifiés du constructeur bavarois. BMW avait mentionné vouloir commercialiser cinq véhicules électriques d’ici 2021. Le BMW iX3 devrait également voir le jour avant le iNEXT.