Un peu plus d’autonomie pour la BMW 530e 2020

Article par Guillaume Rivard

La nouvelle berline hybride rechargeable BMW 530e xDrive 2020 s’amènera bientôt au Canada avec la toute dernière version de la technologie de batterie du constructeur allemand.

Malgré des dimensions identiques, la capacité de la batterie augmente de 9,2 à 12 kWh, permettant de franchir jusqu’à 58 kilomètres sans brûler de l’essence selon le cycle d’essai WLTP. On attend encore les chiffres pour l’Amérique du Nord, mais l’autonomie électrique devrait passer de 24 à environ 30 kilomètres.

Ce n’est pas un gain énorme, mais BMW parle aussi d’une consommation réduite de 20% (la 530e xDrive actuelle affiche un rendement de 3,5 Le/100 km ou encore 8,3 L/100 km en mode hybride selon Ressources naturelles Canada). Pour un maximum d’efficacité, les données du GPS sont utilisées afin de déterminer à l’avance le mode de fonctionnement idéal.

La recharge nécessite moins de six heures via une prise de courant ordinaire et 3,5 heures si l’on fait appel à une borne de recharge de 240 volts. Encore une fois, la batterie est positionnée sous la banquette arrière, mais le volume du coffre (410 litres) demeure quand même assez inférieur à celui de la BMW Série 5 conventionnelle (530 litres).

Il n’y a pas de changements ni au quatre-cylindres turbocompressé de 2,0 litres, ni au moteur électrique, ce qui veut dire que la puissance nette du système reste à 248 chevaux et le couple, à 310 livres-pied. Le tout est contrôlé par une boîte automatique Steptronic à huit rapports. La voiture accélère de 0 à 100 km/h en 6,2 secondes.

L’entièreté ou presque des commodités optionnelles disponibles avec la Série 5 se retrouve au menu de la version hybride. Ça inclut le « BMW Live Cockpit » complètement numérique, qui associe un tableau de bord haute résolution de 12,3 pouces derrière le volant à un écran de commande de 10,25 pouces au centre. Dans la 530e xDrive, le conducteur peut s’en servir pour surveiller l’autonomie électrique, l’état de la batterie, l’emplacement des stations de recharge ainsi que d’autres infos.

Les concurrents domestiques de BMW n’ont pas encore riposté directement. La seule autre berline de luxe hybride rechargeable sur le marché canadien est la Volvo S90 T8.