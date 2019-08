Un piéton mortellement happé à Brossard : le cellulaire du conducteur possiblement en cause

Un texte de Geneviève Michaud

Un piéton a été mortellement happé par une voiture vers 20h15 dimanche, le 4 août, sur le boulevard Marie-Victorin à Brossard.

Selon le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), un chauffeur de taxi s’est arrêté en bordure de la route pour se diriger vers l’arrière de sa voiture afin de sortir les valises de ses clients. C’est à ce moment, qu’un chauffeur dans la vingtaine aurait frappé l’homme.

L’alcool et la drogue ne seraient pas en cause. L’utilisation du cellulaire pourrait être la cause de l’accident. L’enquête confirmera les causes exactes de l’accident a indiqué le SPAL.

La victime a été transportée à l’hôpital, où l’on a constaté son décès.

(Avec la collaboration de David Penven)