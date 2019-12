Un possible retour pour la Nissan Versa?

Article par Antoine Joubert

Nissan Canada s’apprêterait à accueillir la Versa de dernière génération. C’est du moins les rumeurs qui circulent, fondées sur une réunion interne ayant récemment eu lieu, et dans laquelle la plupart des concessionnaires canadiens se seraient prononcés en faveur de sa commercialisation au Canada.

Il faut dire qu’avec l’abandon de la Versa Note et avec l’annonce de la disparition de la Micra pour 2020, les concessionnaires canadiens n’ont plus de modèles d’entrée de gamme à offrir à leur clientèle. Bien sûr, ils peuvent compter sur le Kicks et sur la nouvelle Sentra, qui débarquera en janvier prochain, mais pour séduire l’acheteur en quête du plus bas prix possible, ces véhicules ne peuvent pas faire l’affaire.

Ironiquement, la plupart des constructeurs ont choisi d’abandonner les berlines sous-compactes, parfois pour ne se concentrer que sur les modèles à hayon. C’est notamment le cas de Hyundai, de Mitsubishi et de Toyota qui, en 2020, abandonnent respectivement les versions berlines des Accent, Mirage et Yaris. Est-ce que sachant cela, Nissan y verrait une opportunité? Ou est-ce que l’homologation facile d’une voiture déjà homologuée et développée pour le marché américain permet simplement d’offrir ce modèle sans que les coûts y étant associés soient astronomiques?

Chose certaine, il faudra que cette voiture affiche un prix très attrayant, un peu comme ce fut le cas de la Micra, afin que les acheteurs y voient un intérêt. Parce que le problème principal des berlines sous-compactes se situe trop souvent au niveau du chevauchement de prix avec une berline compacte, à peine plus chère. Par exemple, le trop faible écart de prix entre une berline Accent et Elantra a forcé Hyundai Canada à abandonner la plus petite des deux, pour miser davantage sur un modèle plus payant et plus populaire.

La Versa berline partage l’ensemble de ses éléments mécaniques et structuraux avec le Kicks, qui connaît un franc succès chez nous. Même moteur, même châssis, même planche de bord. La Versa se distingue cependant par un espace intérieur accru, particulièrement au niveau du coffre, qui propose un volume plus grand que celui de certaines compactes.

Évidemment, Nissan Canada ne confirme pas la rumeur de sa commercialisation au Canada, admettant néanmoins que le sujet a été discuté. Or, parce que le marché du Canada et surtout, du Québec, a un besoin criant de petites voitures, il semble on ne peut plus logique que le constructeur aille de l’avant avec ce projet. Histoire à suivre…