Un premier cas COVID-19 confirmé à Kahnawake

Le comité d’intervention COVID-19 de Kahnawake a confirmé en fin de journée le mercredi 18 mars qu’une médecin du centre hospitalier Kateri Memorial de Kahnawake a été testée positive à la COVID-19. Il n’y aurait pas de risque de contagion à l’hôpital lié à ce cas, assure le comité.

La directrice exécutive de l’hôpital de Kahnawake Lisa Westaway en a fait l’annonce lors d’un point de presse. La médecin infectée a voyagé dans la ville de New York du 7 au 9 mars. Elle a travaillé au centre hospitalier de la communauté autochtone le 11 mars, rapporte Mme Westaway. «Son conjoint a développé des symptômes et s’est auto-isolé le 15 mars, explique la directrice. Elle s’est aussi auto-isolée ce jour-là et a annulé sa clinique prévue à l’hôpital Kateri.» La médecin a développé des symptômes de la COVID-19 le 17 mars. Elle a été testée le même jour et a reçu son résultat le 18 mars.

«Après avoir discuté avec la Santé publique, on a eu comme information que le virus est uniquement contagieux 24 à 48 heures avant le début des symptômes. Il n’est donc pas nécessaire de retracer des gens. Il n’y a pas de risque pour notre population ni pour nos patients, infirmières ou autres médecins», mentionne Mme Westaway.

Le comité d’intervention a voulu rendre cette information publique pour faire taire les rumeurs et rappeler l’importance de suivre les consignes d’isolement et de distanciation sociale.

«On ne veut pas causer de panique à Kahnawake. On veut être préparés. La façon dont on se prépare c’est pour limiter la propagation le plus possible. Prenons ce cas en exemple. Nous aurons d’autres cas positifs, mais en limitant nos contacts avec les gens, nous aurons un contrôle des gens qui auront été en contact (avec une personne infectée)», fait valoir la directrice exécutive de l’hôpital.

Lloyd Phillips, commissionnaire à la sécurité publique au conseil de bande de Kahnawake, s’est engagé à rendre publique les cas confirmés dans la communauté.

En date du 18 mars, 13 h, 94 cas de la covid-19 étaient confirmés au Québec, dont 13 en Montérégie. Un premier décès lié à ce virus a aussi été annoncé dans Lanaudière.