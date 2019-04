Un premier Grand bal pour les scouts de la Montérégie

Le 27 avril aura lieu la première édition du Grand bal des Scouts de la Montérégie, à la Place Desaulniers de Longueuil.

En tant qu’organisme à but non lucratif et avec des fonds qui sont très limités, les Scouts de la Montérégie continuent d’accroître la qualité et la quantité des services offerts aux 2000 jeunes scouts de partout dans la région. Avec 37 groupes locaux, les 650 bénévoles donnent plus de 200 000 heures à travers le territoire.

«Nous avons besoin de votre aide pour soutenir cette initiative de plein-air, de leadership et d’éducation pour les jeunes de 7 à 25 ans, indique les Scouts par voie de communiqué. Vous avez le goût de nous aider tout en vous faisant plaisir? Participez au premier Grand bal des scouts!»

Sous le thème Créer un monde meilleur, le Grand bal proposera un repas 5 services, un cocktail, un encan d’œuvre d’arts et d’items originaux et un programme musical complet.

Billets et rens.: www.scoutsdelamonteregie.ca/calendrier/grand-bal-2019/

(Source: Scouts de la Montérégie)