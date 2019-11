Un premier pas pour le prolongement de la ligne jaune

Le gouvernement du Québec a annoncé aujourd’hui la création d’un bureau de projet pour l’implantation intégrée de modes structurants de transport collectif dans l’axe de la ligne jaune et dans celui du boul. Taschereau. les deux projets seront étudiés conjointement dans ce bureau de projet qui sera sous la responsabilité du Réseau de transport de Longueuil.

«C’est une importante étape qui est franchie aujourd’hui, a souligné la mairesse de Longueuil Sylvie Parent. Autant pour nos populations situées à l’est, au cœur et à l’ouest de la Rive-Sud, cette ligne unique nous reliera grâce à des connexions avec les réseaux existants, soit le métro (station Longueuil-Université-de-Sherbrooke) et le Réseau express métropolitain (REM) (station Panama). Ce lien structurant constituera enfin le lien est-ouest qui unira le territoire de la Rive-Sud. Le travail que nous avons fait avec nos partenaires gouvernementaux porte ses fruits.»

Ce bureau de projet sera financé par la ministère des Transports (MTQ) et «permettra d’améliorer la coordination et de développer une vision régionale de la mobilité». La gouvernance du projet sera assumée par Longueuil, le MTQ et l’Autorité régionale de transport métropolitain.