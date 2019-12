Un premier Playdium ouvrira ses portes à Brossard

Cineplex a annoncé le 12 décembre son intention d’ouvrir un nouveau complexe de divertissement Playdium à Brossard. Ce premier Playdium au Québec sera situé à côté du cinéma du Quartier DIX30. En partenariat avec Oxford Properties, la construction devrait commencer début 2020, pour une ouverture à la fin de l’année.

«Le nouveau Playdium de Brossard sera une bonne représentation de la diversité de notre portefeuille qui n’a de cesse de faire évoluer ses offres de divertissement, a déclaré le président et chef de la direction de Cineplex Ellis Jacob. Des jeux d’arcade classiques au jeu de quilles, en passant par les dernières nouveautés en matière de réalité virtuelle, ce Playdium sera la destination de choix pour les familles et les amis qui cherchent à se détendre, s’amuser et passer du temps ensemble.»

S’étendant sur près de 30 000 pieds carrés, environ les deux tiers du complexe seront dédiés aux jeux et aux attractions, comme les jeux de divertissement de pointe, les mini-golfs, les jeux de quilles et les espaces de réalité virtuelle, l’autre tiers offrant une gamme de bouchées sur le pouce et de plats artisanaux. Qu’il s’agisse de remporter des cadeaux, de partager un repas, d’organiser des fêtes ou des sorties d’équipe, ou simplement de passer du temps avec ses amis, Playdium sera un espace communautaire d’interaction, d’engagement et de jeux.