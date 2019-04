Un premier spectacle-bénéfice pour le RécréoParc

Crédit photo : Gracieuseté – Jean-Yves Cousture

L’humoriste Réal Béland sera sur scène dans le cadre d’un premier spectacle-bénéfice destiné au RécréoParc. La prestation aura lieu beau temps, mauvais temps sous un tout nouveau chapiteau installé sur les lieux, le 26 juillet.

«On voulait un événement plein air pour les gens de la région. Il y aura de la musique, des food trucks et des feux extérieurs. On invite les visiteurs à passer le début de la soirée au RécréoParc et, par la suite, à voir le spectacle d’humour qui débute à 19h30», explique Annie Robinette, directrice générale du RécréoParc.

Si cette première fonctionne bien, d’autres événements annuels du même type pourraient avoir lieu. Mme Robinette rappelle que contrairement à une idée répandue, le RécréoParc n’appartient pas à la Ville de Sainte-Catherine. C’est un organisme sans but lucratif, la Corporation d’aménagement des rives et des parcs, qui gère les lieux. Les terrains appartiennent à la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent.

«C’est sûr que la Ville de Sainte-Catherine nous soutient de différentes manières, mais c’est nous qui nous occupons de la gestion du parc, de son entretien, des services offerts et de son budget. Il y a un enjeu financier, on ne se le cachera pas, poursuit Mme Robinette. La mise sur pied de ce spectacle va nous aider à amasser des sous pour offrir nos services.»

Cette dernière souhaite réunir 10 000$ avec la tenue du spectacle.

Le prix du billet est de 32,31$ incluant les frais d’admission. Pour s’en procurer, on doit se rendre sur le site web du RécréoParc.

Des activités pour toute l’année

Attirant annuellement quelque 115 000 visiteurs, le RécréoParc offre diverses activités, été comme hiver. L’endroit propose, entre autres, du camping urbain, l’accès à la plage et de la randonnée dans les sentiers. En été les visiteurs peuvent louer notamment des kayaks ou des planches à pagaie et l’hiver, des raquettes et des skis de fond. À cela s’ajoutent des événements ponctuels conçus autant pour les plus jeunes que les adultes.