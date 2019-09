Un programme pour savoir quand le stationnement Montcalm est complet

À lire aussi Stationnement incitatif : Candiac et exo en mode solution

La Ville de Candiac et les organismes exo et IVÉO ont mis sur pied un système qui permet de prévoir si le stationnement incitatif Montcalm sera libre ou complet dans les 15, 30 ou 60 minutes à venir.

Les usagers du stationnement, qui est rempli chaque jour à pleine capacité, pourront ainsi savoir d’avance s’ils auront de la place pour garer leur voiture avant même de s’y présenter, explique la Ville par voie de communiqué.

«L’objectif de cette solution technologique est d’aider les citoyens à prévoir leur déplacement, d’éviter qu’ils se cognent le nez à un stationnement plein et de leur permettre de gagner du temps le matin», affirme la Municipalité. Cette dernière invite les résidents à utiliser le transport local vers le terminus d’autobus au cas où il n’y aurait plus de cases disponibles.

Les concepteurs de ce projet-pilote ont installé des pastilles à l’automne dernier sous la chaussée à l’entrée et à la sortie du stationnement afin de compter le nombre de véhicules. Près de 400 places sont accessibles à cet endroit.

«Après avoir relevé, analysé et traité des données sur l’achalandage pendant près d’un an, un algorithme a été établi permettant de modéliser les tendances de fréquentation du stationnement avec précision sur la base du taux d’occupation selon les heures, les journées et les périodes de l’année», poursuit la Ville.

L’information en temps réel est accessible aux citoyens dès le mercredi 4 septembre au candiac.ca.