Un projet de 500 maisons dans un secteur boisé inquiète Kahnawake

Crédit photo : Capture d’écran/Youtube

Le grand chef de Kahnawake Joe Norton voit d’un mauvais œil un projet de développement résidentiel de 500 maisons envisagé par la Ville de Châteauguay dans le secteur du chemin Saint-Bernard, à quelques pas des terres récemment cédées à la réserve autochtone voisine par le gouvernement provincial.

Dans une entrevue accordée à la radio K103 de Kahnawake le 14 décembre, le grand chef dit s’inquiéter des impacts que ce projet pourrait avoir sur la circulation automobile dans la réserve. «Trois personnes par maison, fois 500 maisons, si vous faites le décompte, ça fait beaucoup de monde. Et je suis certain qu’un grand nombre de ces personnes travailleront à Montréal. Et par où pensez-vous qu’elles passeront?» a -t-il soulevé pendant l’entrevue radiophonique.

«Partager notre vision»

Questionné quant à la nature de ce développement résidentiel, le maire de Châteauguay, Pierre-Paul Routhier a expliqué au Journal, le 8 janvier, que le projet «s’inscrivait dans le plan de développement du secteur du chemin Saint-Bernard», pour lequel une modification du règlement de zonage a été approuvée le 20 août 2018 par le Conseil.

«Puisque la cession des terres s’est concrétisée, on voulait parler avec Kahnawake de notre vision quant au développement de ce secteur. Parce que puisque nous sommes voisins, si nous voulons construire des maisons de notre côté, et que Kahnawake souhaite construire une usine de son côté, ça gèle un peu ce qu’on veut faire», a-t-il illustré.

Il a par ailleurs dit prendre en considération les inquiétudes de M. Norton quant au problème de circulation qu’un tel développement pourrait créer dans la réserve. «C’est à analyser, à planifier » a-t-il dit avant d’énumérer quelques solutions possibles, dont le prolongement du boulevard Maple.

Le secteur visé par le projet de développement résidentiel se situe entre le chemin Saint-Bernard (de l’autre côté de l’usine d’épuration des eaux usées) et le quartier Châteauguay-Heights (Chemin du Christ-Roy, rue Robert).