Un projet de condos locatifs de 50 M$ à Candiac

Crédit photo : Gracieuseté

La construction d’un nouvel immeuble à condos locatifs, qui sera situé sur l’avenue Dijon à Candiac, a été amorcée le 12 septembre avec une première pelletée de terre officielle.

Le projet Mostra condos locatifs, dont l’investissement s’élève à plus de 50 M$, comptera sept étages et 183 logements «fonctionnels et contemporains», selon Frédéric Soucy, président de la société de gestion de Cogir immobilier.

L’objectif des condos locatifs est d’offrir aux locataires «un confort clés en main avec accès à une foule de services», ajoute-t-il.

Le promoteur immobilier dit vouloir répondre à un besoin en réinventant le mode de vie dans un condo locatif. Cette construction, qui sera achevée à l’été 2020. Les unités d’une, deux ou trois chambres seront en location à partir de 1 200$.

Services offerts aux locataires

-Piscine;

-Espace pour l’entretien des vélos;

-Espace de cuisine professionnelle annexé à une salle de réception;

-Gym;

-Salle de poste et de colis adaptée au commerce électronique;

-Terrasse;

-Salle de massothérapie;

-Espaces de lecture et de travail;

-Véhicule électrique en partage;

-Conciergerie.