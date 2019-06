Un projet de condos locatifs inauguré à Delson

La première phase du projet de condos locatifs AXE sur la rue Principale Sud à Delson sera achevée en septembre. Une unité modèle est ouverte au public. Elle a été inaugurée le 20 juin.

Le bâtiment de cinq étages compte 45 unités d’une, deux ou trois chambres, soit des 3 1/2, des 4 1/2 et des 5 1/2. Les dimensions varient entre 720 à 1377 pieds carrés et les condos ont des plafonds de 9 pieds. Ils sont à louer entre 1 100$ et 1 800$ par mois, environ.

Un ascenseur, une chute à déchets, un stationnement intérieur et un gym seront disponibles pour les locataires.

Le groupe Socam se dit fier de présenter ce qu’il considère être un projet d’envergure sur la Rive-Sud. Il s’agit d’un investissement de 15,5 M$.