Un projet immobilier mise sur la nature à Candiac

La construction d’un immeuble de 110 condos aux abords de la rivière de la Tortue à Candiac débutera dans les prochains mois. Le projet Natureo se veut un endroit pour des propriétaires amoureux du plein air.

Le bâtiment qui sera situé au 64, chemin Saint-François-Xavier sera érigé par les promoteurs et constructeurs Groupe Sylvain Farand et Corsim. Questionné par Le Reflet, Marc Lefort, vice-président chez McGill immobilier, responsable de la vente des condos, indique qu’il ne connaît pas les coûts de construction.

L’immeuble résidentiel comprendra sept étages avec une piscine sur un toit vert, un quai privé donnant un accès direct à la rivière de la Tortue, 15 emplacements pour bornes de voitures électriques et un stationnement intérieur, entre autres.

Les «condominiums entre parc et rivière» se vendent entre 200 000$ plus taxes pour une chambre, soit d’une superficie de 612 pi², et 663 000$ plus taxes pour un penthouse de 1664 pi².

Selon Ariane Côté, courtière chez McGill Immobilier, «Natureo condos répond à un besoin dans le quartier et est unique comme projet».

Mme Côté laisse savoir que le projet attire une clientèle variée, soit «des jeunes professionnels aux baby-boomers actifs».