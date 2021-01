Un québécois transforme des chicanes Facebook en chansons et devient aussitôt connu

Loubalin, c’est le nom du musicien montréalais derrière ces vidéos, qui sont d’ailleurs récemment devenues très populaires sur l’application TikTok.

En fait, populaire, c’est un mot un peu faible si l’on considère que ses visionnements ont maintenant dépassé les 70 millions seulement sur l’app. Ça, c’est sans compter toutes les rediffusions sur les autres plateformes comme YouTube et Facebook.

Si ses créations ne sont pas passées inaperçues aux yeux d’un public international, il faut savoir qu’elles sont aussi tombées dans l’œil du célèbre animateur américain Jimmy Fallon.

Ce dernier a contacté l’artiste et résultat, il figure sur sa plus récente vidéo TikTok, c’est pour dire! Quand on a le talent et la créativité entre les mains, le succès peut frapper extrêmement vite à notre porte!

Voir les vidéos de Loubalin sur TikTok

Voir les vidéos de Loubalin sur YouTube