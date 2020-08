Un rallye en soirée à Saint-Constant

Le Rallye Éclipse remplacera la course du même nom qui s’est tenue dans les rues de Saint-Constant au cours des quatre dernières années. Pour l’occasion, les participants relèveront des défis et résoudront des énigmes selon la thématique des fées, en hommage au nouveau nom accordé au lac situé dans le secteur où se tiendra l’activité.

Le départ se fera à la Base de plein air, les 11 et 12 septembre, de 18h30 à 22h. Les marcheurs sont invités à former des groupes de 2, 4, 5 ou 10. Les tarifs d’inscription varient selon la taille de l’équipe, allant de 32 à 140$.

«Sous la thématique de l’éveil des fées, inspirée d’une œuvre originale de Bryan Perro, les participants de tous âges devront porter main forte aux êtres légendaires et les aider à réenchanter le Lac des fées de Saint-Constant», annonce la Ville dans son nouveau guide des loisirs.

Celui-ci comprend une série d’activités offertes d’ici la fin de l’été et cet automne. dont le yoga, le cardioboxe, la marche nordique, le dessin, etc. L’offre a été réduite, puisque chaque cours et atelier doit être adapté à la réalité de la COVID-19, précise la Ville.

«Les activités qui y seront offertes, de septembre à octobre, sont moins nombreuses, mais nous pouvons vous assurer que les mesures sanitaires et de distanciation physique en vigueur seront appliquées», affirme le maire Jean-Claude Boyer.

Les résidents de Saint-Constant pourront s’inscrire en priorité aux activités de leur choix dès le 19 août, 18 h, sur le site Web de la Ville. Par la suite, les inscriptions s’ouvriront à tous à partir du 26 août, 18 h, et se poursuivront jusqu’au 2 septembre, 12 h.