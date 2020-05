Un Relais pour la vie virtuel

Les Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer sont devenus des rendez-vous caritatifs importants dans les dernières années pour de nombreuses communautés. Des participants de toutes les régions du Canada pourront se rassembler afin de faire le Relais à la maison le samedi 13 juin, de 19h à 21h, puisque les événements prévus initialement ont été annulés.

D’ailleurs, les dirigeants sont très reconnaissants envers ceux qui se montrent interpellés par cette lutte.

«Nous aimerions vous rappeler que durant la pandémie de la COVID-19, vous pouvez encore montrer aux personnes touchées par le cancer qu’elles ne sont pas seules. Si vous avez déjà fait un don au Relais au cours des dernières années, aujourd’hui nous vous invitons à vous inscrire et à faire l’expérience du Relais cette fois comme participant», disent les responsables.

Un rendez-vous virtuel

Le Relais pour la vie, converti en événement virtuel, auquel il sera possible de prendre part dans le confort de son foyer. Proposant des activités interactives et des moments consacrés aux survivants du cancer ainsi qu’aux êtres chers qui ont quitté, le Relais à la maison réunira des communautés d’un bout à l’autre du pays et prouvera qu’ensemble, nous sommes plus grands que le cancer.

« Soyez des nôtres pour le Relais à la maison; avec votre aide, nous pourrons continuer à faire une différence dans la vie des personnes touchées par le cancer », invite l’équipe du Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer.

Inscription

Ainsi, une fois inscrit, il suffit de se rendre simplement au relaispourlavie.ca le 13 juin à 19 h et choisir de faire l’expérience du Relais en français ou en anglais. Les personnes déjà inscrites à un événement du Relais dans une école n’ont qu’à cliquer pour s’inscrire au Relais à la maison et poursuivre leur collecte de fonds en ligne.

Le Relais à la maison permet de continuer à recueillir des fonds de manière virtuelle pour la mission. Il aidera à fournir des programmes. Programmes plus que jamais sollicités dans le contexte actuel. « Nous ne pouvons peut-être pas nous réunir en personne, mais nous avons tous encore une raison de participer au Relais. Au plaisir de vous voir le 13 juin lors du Relais à la maison », conclut l’équipe.