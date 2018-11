Un résident de Delson sur le plateau d’une superproduction américaine

Crédit photo : Gracieuseté

Kevin Voyer a réalisé «un rêve de jeunesse» en participant au tournage de la superproduction hollywoodienne Midway à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 15 novembre. Le résident de Delson a fait de la figuration devant les caméras aux côtés de l’acteur américain Aaron Eckhart.

Passionné de cinéma, l’homme de 29 ans a transmis des photos et ses mensurations à l’équipe.

«Une fois que j’ai été choisi, on m’a envoyé des vidéos afin que j’en apprenne plus sur le contexte de cette guerre, explique-t-il. Je suis arrivé sur le plateau en matinée à l’aéroport et je ne savais pas quel personnage j’allais faire.»

Il a été maquillé, coiffé et costumé, puis a participé au tournage d’une scène qui durait quelques minutes. Acteurs, figurants, techniciens et autres membres de l’équipe l’ont tournée jusqu’à très tard en soirée.

«J’étais heureux de connaître l’envers du décor», mentionne le coordonnateur en chef chez Gravité Média.

Pour des questions de confidentialité, Kevin Voyer ne peut dévoiler la nature de son rôle ni de la scène tournée, mais il n’hésite pas à dire qu’il a adoré son expérience.

«J’ai constaté l’ampleur d’un plateau de tournage d’une superproduction américaine. Il y avait environ 200 techniciens, c’était impressionnant. Je ne regarderai plus les films de la même manière», confie-t-il.

Emballé par cette première expérience de figuration, il espère participer de nouveau à un tournage dans le but éventuel d’avoir un rôle parlant.

Synopsis de Midway

Doté d’un budget de 100 M$, le film Midway retrace l’histoire d’une bataille aérienne entre les États-Unis et le Japon qui s’est tenue en 1942 pendant la Seconde Guerre mondiale dans les îles Midway près d’Hawaii. Le long-métrage est réalisé par Roland Emmerich, le réalisateur derrière Independance Day et The Day after tomorrow. Outre Aaron Eckhart, le film met aussi en vedette Woody Harrelson, Luke Evans et Mandy Moore.