Un resto pub ouvre ses portes dans le Vieux-La Prairie

Quatre investisseurs, dont le chef Matthew Campbell qui œuvrait autrefois au Manoir Rouville-Campbell à Mont-St-Hilaire, se lancent dans une nouvelle aventure gastronomique. Ils ont acquis l’ancien bistro L’Alsacien dans le Vieux-La Prairie pour en faire un resto pub qui servira des plats locaux.

«Par plats locaux, on veut parler de plats d’inspiration québécoise. On veut travailler avec des produits d’ici, de saison. Pour nous, c’est très important», précise Josée Lahaie, copropriétaire avec François Lazure et Éric Légaré, en plus du chef.

Le menu changera donc en fonction des arrivages et des saisons.

L’alcool du Québec sera aussi mis en valeur, dit Mme Lahaie.

«Toutes nos bières proviennent de microbrasseries du Québec et 95% de nos vins sont québécois», précise-t-elle.

Le nouveau restaurant porte le nom Le Passage – Pub moderne. La cuisine a été rénovée et les murs ont été repeints au goût du jour, mais c’est surtout son nom et sa vocation qui est modifiée par rapport au bistro l’Alsacien qui servait une cuisine française.

«On veut créer une petite ambiance feutrée où les gens voudront passer un bon moment», explique-t-elle.

Adaptation pandémie

COVID-19 oblige, les plats à partager qui étaient envisagés ne sont pas disponibles pour le moment sur le menu qui sera 100% en ligne. De plus, les clients doivent commander de la nourriture pour consommer de l’alcool, puisque c’est ce que requiert le permis d’alcool actuel.

Le Passage – Pub moderne permet la création de six emplois, dont quatre à temps plein. On y compte une trentaine de place à l’intérieur et une dizaine de plus sur la terrasse à l’extérieur. Il n’est pas ouvert tous les jours.