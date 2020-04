Un Sainte-Catherinois crée son petit coin de paradis au bord de l’eau

Le cycliste et photographe Raymond Roy n’arrivait jamais à avoir le bon angle pour prendre des photos satisfaisantes lors de ses marches au bord de l’eau, sur le boulevard Marie-Victorin à Sainte-Catherine. Pour profiter de l’environnement et prendre des clichés à son goût, il a aménagé ce qu’il appelle «le plus petit parc» de sa ville.

Le résident de Sainte-Catherine a entamé son projet qu’il appelle le «chantier du sentier», entre la rue Jogues et les écluses, en juin 2019. Il souhaitait dégager un chemin pour descendre sur la rive et voir des paysages qui lui plaisent pour cadrer ses images sans fils électriques ni bâtiments.

«Après avoir fait trois immenses tas de branches, j’ai rempli 8 sacs verts pleins de vitre, plastique, métal, styromousse avec un assortiment très varié d’emballages», raconte l’homme de 63 ans.

Pour ne laisser aucun bois qui permettrait à des citoyens mal intentionnés de faire des feux au bord de l’eau, M. Roy a trimbalé les branches chez lui.

«J’estime avoir transporté pour environ trois quarts de tonne de bois», dit-il.

Bien qu’il imaginait un sentier des rues Jogues aux écluses, le Sainte-Catherinois a réalisé que ce serait impossible, puisque certains endroits sont trop en pente pour être sécuritaires.

Banc

Pour avoir un endroit où s’asseoir et prendre des pauses pendant ses travaux, M. Roy a ajouté un banc en bois franc en août.

«C’est mon cadeau à tous ceux qui voudraient prendre un moment tranquille pour regarder les bateaux, les outardes et les canards», laisse-t-il savoir.

Ce banc a été retiré pour le moment, mais le Sainte-Catherinois compte le remettre en place pour l’inauguration de son petit coin de paradis ce printemps.