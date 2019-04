Un Sainte-Catherinois parmi 11 individus arrêtés pour pornographie juvénile

Crédit photo : Gravité Média - Archives

Les enquêteurs spécialisés en matière d’exploitation sexuelle des enfants sur internet de la Sûreté du Québec (SQ) ont procédé, du 2 au 4 avril, à l’arrestation de 11 individus, dont un résident de Sainte-Catherine, en lien avec de la pornographie juvénile.

Pierre Bournot, 58 ans, a été arrêté le 3 avril. Il fait face à des accusations de possession, de distribution et d’avoir accédé à de la pornographie juvénile. Les policiers ont réalisé des perquisitions au domicile de tous les suspects et ont saisi du matériel informatique pour analyse.

Les individus qui ont tous comparu pour les mêmes chefs d’accusation n’auraient aucun lien présumé entre eux, indique la SQ par voie de communiqué.

«C’est plutôt la découverte d’un fichier dans une enquête antérieure qui a permis d’amorcer des recherches», laisse-t-elle savoir.

La Sûreté du Québec a travaillé en collaboration avec les enquêteurs du module d’exploitation sexuelle volet pornographie juvénile et leurre du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Les 10 autres accusés sont âgés entre 35 et 78 ans et sont originaires des régions de la Mauricie, des Laurentides, de Laval, de l’Estrie, de Chaudière-Appalaches et de Montréal.

La police invite le public à signaler toute situation d’exploitation sexuelle de jeunes sur internet au cyberaide.ca.