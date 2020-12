Un sapin de 18 mètres et avec plus de 68 000 lumières à Brossard

Jusqu’au 5 janvier, les promoteurs immobiliers Devimco et Solar Uniquartier invitent la population à admirer le sapin de 18 mètres installé à la Place de la Gare. Du nom de Fééria, le sapin arbore plus de 68 000 lumières et 4 500 boules et ornements sur ses 570 sections de sapinage.

Créé de toute pièce par l’entreprise québécoise Studio Artefact, le sapin a pris plus de trois semaines à construire et 20 heures à installer. Plus de 75 personnes ont participé de près ou de loin à la production de ce gigantesque projet. Projet de 3,5 millions de pieds carrés, le Solar Uniquartier regroupera 2500 unités résidentielles, des espaces commerciaux, un centre des congrès, un complexe sportif, une place publique et un grand parc. Il s’agit du tout premier projet TOD (Transit Oriented Development), axé autour du Réseau express métropolitain (REM). Ce sera également le seul projet résidentiel lié par l’intérieur à une station du REM – la station du Quartier.