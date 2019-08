Un semi-remorque Tesla aperçu en plein test

Article par Germain Goyer

Un prototype du semi-remorque entièrement électrique de Tesla a été aperçu par le service autoroutier de police de la Californie dans un centre d’inspection.

Quelques images ont été partagées sur la page Facebook des forces de l’ordre californiennes.

Dans la description, on peut notamment y lire que le chauffeur a mentionné que le camion tirait environ 75 000 livres et qu’il était en mesure de parcourir autant, sinon plus de kilomètres que ce qui avait été préalablement estimé.

Il précise aussi que les blocs de ciment se trouvant sur la remorque s’y trouvent uniquement pour des fins expérimentales.

En quelques jours, la publication a suscité plus de 4000 commentaires et récolté plus de 11 000 partages.

En novembre 2017, Elon Musk, PDG de Tesla, avait dévoilé son semi-remorque entièrement électrique mu par l’électricité. Il avait alors annoncé que l’autonomie pourrait s’élever jusqu’à 805 kilomètres. C’est d’ailleurs à ce même moment qu’il avait levé le voile sur la Roadster de deuxième génération.

Décidément, on ne manque pas de projets ces temps-ci chez Tesla!