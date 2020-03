Un soutien téléphonique pour les aînés de Candiac

Depuis le 25 mars, un service de soutien téléphonique est disponible pour les aînés de 70 ans et plus résidant à Candiac.

Ce service, assuré par les employés de la Municipalité, permet de joindre par téléphone ces Candiacois qui sont en isolement volontaire, conformément aux directives gouvernementales. Ce, afin de s’assurer que leurs besoins essentiels sont comblés et de les orienter vers différents services existant sur le territoire de la ville en cas de besoin.

Afin de rejoindre le plus de résidents possible, la Ville fait appel à ses citoyens. Les personnes de 70 ans et plus qui se trouvent en situation de vulnérabilité et d’isolement ou leurs proches sont invités à contacter la Municipalité par courriel à l’adresse emuller@ville.candiac.qc.ca. Il est aussi possible de téléphoner à la ligne Info-aînés de Candiac au 514 702-6020 du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30, ainsi que le vendredi, de 8h30 à 13h.

Les personnes qui ressentent des symptômes liés à la COVID-19 sont priés quant à elle de téléphoner à la ligne générale au 1 877 644-4545

(Source: Ville de Candiac)

Une initiative du genre a aussi été mise en place à Saint-Constant la semaine dernière.