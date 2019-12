Un spectacle pour les nostalgiques du rap québécois à Saint-Constant

Vingt ans après avoir lancé son premier album rap, le duo Gerv & Mosa J fera revivre ses plus grands classiques hip-hop le temps d’un retour sur scène à l’occasion d’un spectacle-bénéfice qui mêlera nostalgie et générosité.

Il est loin le temps où Stéphane Gervais et Jean-François Tessier portaient verres fumées, chaînes en or et vêtements amples. Parmi les premiers rappeurs du Québec à remplir les salles de la région au début des années 2000, les deux amis de Saint-Constant ont décidé de retrouver leur personnage et de prendre le micro pour une prestation qu’ils promettent «grandiose».

«Je sais que je vais vivre un des plus beaux moments de ma vie en remontant sur scène. Je veux que ce soit un gros Wow! pour tout le monde! Je vais beurrer le spectacle d’artifices», assure très enthousiaste Stéphane Gervais.

Ce dernier ne croyait pas susciter un tel engouement lorsqu’il a tâté le terrain auprès de ses amis Facebook.

«Les gens nous demandaient à quand notre retour sur scène et je voulais savoir si leur intérêt était réel ou virtuel. J’ai eu plus de 350 commentaires positifs», souligne-t-il.

Quelques jours avant, des invités d’un mariage qu’il animait lui ont demandé de réinterpréter ses chansons.

«J’ai vécu un moment. J’avais des larmes de joie. Je sentais le feu en moi!» raconte-t-il.

Plus populaire aujourd’hui

Sur scène, Gerv & Mosa J seront accompagnés d’autres artistes de la même décennie, dont DJ Kid, Dangerous, KGB, Boîte de son (BDS), Vastomb et Deez. La liste des invités ravivera la fibre nostalgique des trentenaires qui ont assisté à l’émergence du rap québécois. Ce, à une époque où ce style de musique était associé à tort à la violence, rappelle Gerv.

«On a fait du rap à un moment où ce n’était pas en santé au Québec. Aujourd’hui, on voit les Loud et Koriass qui remplissent de grandes salles, explique le coauteur des succès Agace Pissette et Les Biatch. Personne n’avait fait de spectacle de rap dans le Roussillon avant nous. Dans ces années-là, fin 90 début 2000, il n’y avait que le rappeur Sans pression qui était très populaire, notamment à Longueuil.»

Sans machine promotionnelle derrière eux, Stéphane Gervais et Jean-François Tessier ont vendu et distribué eux-mêmes leurs quatre albums – plus de 15 000 copies au cours de leur carrière. Ils ont fait la pluie et le beau temps dans les bars de l’époque, dont Le Monchamp, Le Danemark et Le Fuzzy.

«Je me rappelle aussi d’une performance qu’on avait fait à la Fête nationale à Saint-Constant. Les organisateurs ne voulaient pas qu’on chante Agace Pissette parce qu’ils la jugeaient trop vulgaire. On l’a chantée pareil parce qu’on s’est dit que ça allait probablement être la seule fois où on allait faire partie de la programmation de la Fête nationale!» raconte Stéphane Gervais. Aujourd’hui, Stéphane Gervais est animateur de foule sous le nom de MC Gerv, Jean-François Tessier roule sa boss dans le milieu de la musique metal sous le nom de JeanFeu.

Informations

Le spectacle aura lieu le samedi 18 janvier au Bar 222 à Saint-Constant, dès 20h. Les billets sont en vente au coût de 11,59$ via la page Facebook de l’événement et le site web lepointdevente.com. Il en reste également au Bar 222 et auprès du Groupe Lavoie, commanditaire de l’événement. Plus de la moitié d’entre eux ont été vendus. Tous les profits seront versés à l’organisme Complexe le partage ainsi qu’à la famille de Malik Trépanier, un enfant de Saint-Rémi atteint d’amyotrophie spinale.

