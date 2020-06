VIDÉO – Un spectacle-surprise pour les aînés de La Prairie

Les aînés de huit résidences ont assisté à un spectacle-surprise offert par la Ville de La Prairie, à l’occasion de la fête des Pères, les 19 et 20 juin.

L’auteure-compositrice-interprète Andy St-Louis a interprété les pièces Quand on est en amour, Un amour qui ne veut pas mourir et L’hymne à l’amour, notamment. Les résidents ont aussi pu danser sur les classiques Le p’tit bonheur, Les Champs-Élysées et Hit the Road Jack.

«Dans le contexte actuel, offrir des concerts-surprises à nos aînés est une des manières pour nous de rester au cœur de notre communauté, d’être près de nos citoyens et d’exprimer notre solidarité. L’art et le divertissement sont des éléments essentiels pour passer à travers cette pandémie», exprime le maire, Donat Serres.

Résidences visitées

La résidence La Belle Époque La Prairie;

La Maison Adisson des Aînés;

La résidence d’Estelle;

La résidence Léandre sur le fleuve;

L’Alizéa;

La Balmoral Résidence Inc.;

Le Centre d’hébergement de La Prairie;

Office municipal d’habitation de Roussillon Est.

